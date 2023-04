Voedselkeuzelogo Nutri-Score 'verbeterd' ingevoerd, maar niet verplicht

Het kabinet hoopt dat het voedsellogo ons helpt gezondere keuzes te maken: "Mensen zien nu beter wat de gezondere keuze is en hopelijk zullen ze daar ook makkelijker voor kiezen", zegt staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid). "We kunnen mensen niet dwingen tot keuzes. Als mensen hun favoriete, ongezondere product willen blijven eten, dan mag dat natuurlijk ook."

In de afgelopen jaren zijn er verschillende logo's voor voeding geweest en eigenlijk is er altijd wel kritiek op. Het laat zien hoe moeilijk het is om gezondheid in een logo te vangen. Ook de Nutri-Score lag flink onder vuur vanwege de totstandkoming van de scores. Producten leken niet altijd met elkaar te rijmen. Zo was volkorenbrood volgens het logo net zo gezond als wit brood, en pakt de score voor chocomelk relatief gunstig uit vanwege de eiwitten in het product.

Nog niet perfect

De rekenmethode is daarom flink aangepast. Door de herziene berekening is beter zichtbaar welke producten een minder gezonde samenstelling hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om sauzen, koek en snacks.

Het label is nog niet perfect, geeft ook de staatssecretaris toe. Hij sluit niet uit dat we soms onze wenkbrauwen zullen fronsen bij een score. "Het algoritme wordt steeds verbeterd en we zullen dat blijven doen. We hebben de 'rare' keuzes van het vorige algoritme er wel uit weten te halen. Volkoren brood zal bijvoorbeeld altijd score A gaan krijgen."