Advocaat kroongetuige woedend over blunder OM: 'Wij zijn nooit ingelicht'

Nidal S. speelt onder meer een rol in zaak van de moord op Mohamed Ghoumati in Rotterdam in juli 2016. Ook is hij getuige in de zaak van een moord in Eindhoven en in een coldcase-zaak in Nijmegen.

Woedend

Schouten heeft er geen goed woord voor over dat hij én zijn cliënt ook niet zijn ingelicht over de fout. "Dat de adresgegevens zijn onthuld, is in het najaar van 2022 gebeurd. We wisten hier niets van, tot vanochtend. U kunt zich wel voorstellen hoe mijn cliënt wakker werd toen hij dit nieuws lag. Het is een megablunder."

Volgens Schouten verblijft zijn kroongetuige niet meer op het adres, maar zijn er volgens hem wel veiligheidsrisico's ontstaan. In verband met de privacy wil Schouten daar verder niets over zeggen. Dat laatste bestrijdt het OM, juist omdat het gaat om een oude verblijfplaats. Tegen Follow The Money zegt het OM dat Nidal S. al een tijd niet op dit adres woonde. Volgens het OM is er dus 'niks bijzonders gebeurd'.