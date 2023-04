Weer verhit debat over stikstofmiljarden: 'Huilverhaal van het CDA'

Het stikstofdossier staat al tijden onder grote politieke spanning sinds het CDA aankondigde opnieuw te willen onderhandelen over 2030 als deadline. De coalitiepartijen lijken nu vooral geen herhaling van het vorige stikstofdebat te willen, waar het urenlang ging over deadline van 2030 of 2035.

Door de strot duwen

Nu is het volgens de ChristenUnie 'niet aan de orde om te dimdammen over een jaartal'. Ook de VVD vindt dat de discussie wordt 'vervlakt' door de focus op jaartallen. CDA-Kamerlid Boswijk stelde 'dat dingen door de strot duwen de transitie niet gaat versnellen'.

Dat veroorzaakte grote irritatie. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vindt dat de CDA'er komt met 'een huilverhaal'. Het is volgens haar niet terecht dat Boswijk klaagt over de discussie die in het land is ontstaan over de datum waarop de stikstofdoelen bereikt moeten zijn, omdat het CDA zelf aankondigde dat 2030 niet heilig is.

In de coalitie van VVD, D66, CU en CDA is vooralsnog juist steun voor het stikstoffonds.