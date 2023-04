Kabinet komt met schikking voor mensen die ernstig ziek werden na Mexicaanse-griepprik

In 2009, toen de Mexicaanse griep wereldwijd voor veel onrust zorgde, kregen meer dan een half miljoen kinderen in ons land het vaccin Pandemrix. Later bleek uit Zweeds onderzoek dat narcolepsie (een ernstige slaapziekte) vaker voorkomt bij kinderen die het vaccin toegediend hebben gekregen. Een oorzakelijk verband is officieel nooit vastgesteld.

5 miljoen euro

De Staat en de vaccinproducenten zijn eind 2014 wel formeel aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van de slaapziekte bij 23 mensen. De Staat wordt verweten de ouders van de kinderen onjuist advies te hebben gegeven en de betrokkenen onjuist te hebben geïnformeerd over de mogelijke bijwerkingen.