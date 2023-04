Miljardenbezuiniging jeugdzorg deels teruggedraaid: 'Hard nodig, problemen zijn groot'

'Blij dat conflict uit de wereld is'

Jeugdzorg Nederland is blij dat het conflict tussen Rijk en gemeenten eindelijk uit de wereld is. "Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken die in de Hervormingsagenda Jeugd thuishoren."

De bracheorganisaties hebben nog wel twee grote zorgen: "We hebben behoefte aan concrete en afdwingbare afspraken, die ons het vertrouwen geven dat we de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zetten in het verbeteren van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. De vrijblijvende afspraken van afgelopen jaren zijn te vaak niet nagekomen. De Hervormingsagenda Jeugd moet dus veel concreter zijn, inclusief afspraken over het toezicht op de naleving ervan."

Cathalijne Dortmans zegt namens de VNG blij te zijn. "De bezuinigingen worden tot en met 2025 verzacht. We kunnen nu eindelijk aan de slag om inhoudelijk de jeugdzorg te verbeteren."