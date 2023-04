Hard optreden tegen voetbalvandalen: kabinet onderzoekt celstraffen en boetes

Begin deze maand ging het nog mis tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Een supporter gooide een aansteker vanaf de tribune naar Ajaxied Davy Klaassen. Ook de wedstrijd NAC - Willem II werd afgelopen vrijdag gestaakt nadat voorwerpen op het veld werden gegooid.

Steviger optreden

De recente incidenten laten zien dat er strakker, consequenter en steviger opgetreden en gehandhaafd moet worden, schrijft minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister kijkt naar strengere maatregelen: in haar onderzoek wil ze het Engelse model centraal stellen. Bij dit model, dat sinds de jaren '80 in Engeland geldt, legt de rechter celstraffen op en boetes naast langjarige stadionverboden.

"Ik zal kijken of, en zo ja hoe, er in ons model een stevigere rol voor het strafrecht kan komen. Ik ga in gesprek met deskundigen en met de Engelse autoriteiten over het Engelse model en hoe we kunnen leren van de ervaringen uit Engeland", schrijft Yesilgöz.