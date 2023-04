Kuipers blijft bij besluit: kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

De afdelingen in Utrecht en Leiden zullen stoppen met hartoperaties bij kinderen; wel kunnen ouders en kinderen daar terecht voor overige zorg, zoals controles, voor- en nazorg, behandelingen met medicijnen en poliklinische afspraken.

Nederland telt momenteel vier centra waar kinderen kunnen worden geopereerd aan aangeboren hartafwijkingen. De operaties die hier worden uitgevoerd zijn vrij zeldzaam en voor de kwaliteit van de zorg is het beter om de zorg te concentreren. Bovendien zijn er maar 12 chirurgen in ons land die deze complexe hartoperaties uitvoeren.

Felle discussies

Iedereen was het er wel over eens dat het samenvoegen van behandelteams door een of twee centra te sluiten, noodzakelijk is. Maar de manier waarop zorgde voor felle discussies: geen ziekenhuis wil dit specialisme uit handen geven. Ouders van patiëntjes startten een petitie.

Omdat de ziekenhuizen er zelf niet uitkwamen, hakte minister Kuipers zelf de knoop door. Nadat bekend was geworden dat Kuipers Rotterdam en Groningen als centra zou willen aanwijzen, kreeg hij kritiek van het UMC Utrecht en het LUMC (Leiden). Hij schrijft daar nu over: "Ik heb alle zienswijzen en gesprekken in overweging genomen. Ik heb daarin geen doorslaggevende redenen aangetroffen om af te wijken van mijn voorgenomen besluit."

Met dit definitieve besluit start een transitieperiode die 2,5 jaar zal duren, zodat de betrokken umc's 'zich voor kunnen bereiden op de nieuwe situatie'.