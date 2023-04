Deskundigen verdeeld over mobieltjesverbod: 'Kans op brokkelbrein'

Toch biedt een verbod op telefoons op school of in de klas niet gelijk oplossingen. "Ook daarmee zijn we er bij lange na nog niet", zegt hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving Patti Valkenburg van de Universiteit van Amsterdam. Zij denkt dat landelijke regels niet door alle scholen of leraren zullen worden nageleefd.

Een algeheel verbod werkt volgens haar alleen als er 'duidelijke en consequente regels' zijn, en als zo veel mogelijk leraren en ouders erachter staan.

Mooie boodschap

Effectiever is het als kinderen leren hun telefoon links te laten liggen op school en zich concentreren op de les. Hoogleraar e-Didactiek Nadira Saab van de Universiteit Leiden pleit ervoor dat kinderen bijvoorbeeld les krijgen in zelfregulatie. Pedagoog Paul Kirschner ziet hier ook heil in. Hij vindt dat kinderen er vaak mee moeten oefenen, onder begeleiding. Ook Compernolle vindt dat kinderen ermee moeten leren omgaan, maar ziet een verbod tegelijkertijd als 'een mooie boodschap.'

Ook handhaven is een belangrijke thema. Op het Alfrinkcollege in Deurne geldt al ruim vier jaar een verbod op mobieltjes in de hele school. De leerlingen zijn overwegend positief over het verbod en handhaven gaat daar goed, zegt Gert Verbrugghen van de school. Als een leerling toch met een mobieltje in de klas zit, moet hij of zij de dag erna een uur nakomen.