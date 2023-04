VVD stopt met TikTok: 'Veiligheid Nederland belangrijker'

De VVD is geen uitzondering. D66 wil zelfs dat alle Kamerleden stoppen met de app. "TikTok moet worden geweerd op de werktelefoons van alle Eerste en Tweede Kamerleden. Dat is een noodzakelijke stap", zei de partij vorige week. Andere partijen, zoals het CDA en de Partij voor de Dieren, steunen die oproep.

De ChristenUnie is zelfs voor een algeheel TikTokverbod. "Het is onze taak om burgers te beschermen. TikTok in deze vorm moet helemaal van de markt", zegt Kamerlid Don Ceder.

Privacygevoelige informatie

De populaire app heeft in ons land ruim 3,5 miljoen gebruikers. Het is de populairste app onder kinderen, sommigen zitten er wel drie uur per dag op. Maar TikTok ligt al langer onder vuur vanwege de vrees voor spionage door de Chinese overheid via de app.

Door de app te installeren op een telefoon zijn bijvoorbeeld je locatie en andere privacygevoelige informatie beschikbaar, waarschuwen experts. Ook is de app heel verslavingsgevoelig.