Eurocommissaris Timmermans positief na gesprek BBB, maar 'stikstof cruciaal'

BBB-leider Van der Plas ziet ruimte om het stikstofbeleid anders aan te pakken. Ze heeft daarvoor een speciale nota geschreven.

Positief gesprek

Van der Plas voelt zich 'bevestigd in heel veel van wat wij al zeggen' over de natuurregels, zei ze na het gesprek met Timmermans. Het gesprek duurde een kleine twee uur. "Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is: Brussel zegt niet nee. Althans, niet altijd."

De BBB-leider wilde van Timmermans weten waar de ruimte zit in de Europese natuurregels, waaraan het kabinet is gebonden. Van der Plas meent dat vermindering voor stikstof niet altijd de enige maatregel is die nodig is om verslechtering van natuurgebieden tegen te gaan. Daar zijn EU-lidstaten zelf verantwoordelijk voor.