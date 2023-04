Tweede Kamer maakt einde aan tijdelijke huurcontracten

Het aanbieden van die tijdelijke contracten is sinds 2016 toegestaan voor verhuurders in de vrije sector. Het was de bedoeling op die manier het aanbod van huurwoningen te verhogen. Mensen die met spoed een huis zochten, moesten zo snel worden geholpen.

Verdienmodel

Maar uit een evaluatie is gebleken dat de tijdelijke contracten niet aantoonbaar hebben geleid tot een groter aanbod. Wel werd al vrij snel duidelijk dat ze werden benut als verdienmodel. Verhuurders maakten er gretig gebruik van om elke twee jaar de huur fors te verhogen. Want bij de wisseling van huurders hoeft een verhuurder zich niet te houden aan de wettelijk vastgestelde maximale huurverhoging.