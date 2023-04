D66: als CDA af wil van 2030, moet partij met alternatief komen

Versnellen?

De oppositie valt het kabinet tijdens het debat, dat al de hele dag duurt, hard aan. Oppositiepartijen van links tot rechts eisen daadkracht. "Regeer of stap op", klinkt het. Afgelopen vrijdag zei Rutte dat het kabinet de stikstofaanpak wil versnellen, maar het is volstrekt onduidelijk hoe het kabinet dit wil gaan doen. De oppositiepartijen zijn erg kritisch over de onduidelijke boodschap van het kabinet.

Het gaat matig

Ook Ruttes partijgenoot VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wil graag opheldering van de premier. "Het gaat matig", zegt Hermans. Ze hekelt in haar bijdrage het gevoel van 'de politiek van het eeuwige moeten'. "We moeten van Brussel, we moeten van de rechter, we moeten van de modellen."

Hermans zegt juist de politiek te zijn ingegaan omdat ze dingen ánders wil doen.