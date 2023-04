Harde aanval op het kabinet: 'Regeer of stap op'

Stikstof

Belangrijk onderwerp vandaag: stikstof. Afgelopen vrijdag kwam het kabinet met een compromis. Zo zegt het kabinet de stikstofaanpak te willen versnellen, maar is het volstrekt onduidelijk hoe het kabinet dit wil gaan doen. De oppositiepartijen zijn erg kritisch over de onduidelijke boodschap van het kabinet.

"Wees helder over het openbreken van het regeerakkoord", zei PvdA-leider Attje Kuiken. Ze stelde dat de coalitie met een 'Haagse oplossing de kabinetscrisis alleen enkele weken heeft uitgesteld'. Volgens BBB-leider Caroline van der Plas staat stikstof symbool voor alles wat misgaat. "Nederland heeft een streep in het zand gezet", zegt zij. En dat terwijl een ambitieus stikstofbeleid volgens haar helemaal niet zo moeilijk is. "Het enige wat je nodig hebt, is politieke moed."

Van het slot?

Hoe denkt het kabinet Nederland weer van het slot te halen, wil Joost Eerdmans, leider van JA21, weten. Stikstof is tot zijn grote ergernis de 'heilige graal' geworden, en 'Brussel dicteert'. Volgens Eerdmans is het goed dat het kabinet een 'pas op de plaats' maakt.

'Het gaat matig'

"Het gaat matig", erkent fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD. De liberaal hekelt in haar bijdrage het gevoel van 'de politiek van het eeuwige moeten'. "We moeten van Brussel, we moeten van de rechter, we moeten van de modellen." Hermans zegt juist de politiek te zijn ingegaan omdat ze dingen anders wíl doen.