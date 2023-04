Dierenbeulen harder aangepakt: Tweede Kamer wil levenslang houdverbod

De VVD, PVV en Partij voor de Dieren slaan daarom de handen ineen. De partijen komen met een wetswijziging die kan rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Binnenkort wordt er over de Wet aanpak dierenmishandeling gesproken en dienen de drie partijen een amendement in.

De partijen willen in de wet regelen dat er naast een straf ook een levenslang houdverbod opgelegd kan worden, zodat een handelaar of particulier nooit meer een dier kan houden.

Aparte maatregel

"We willen dat rechters het houdverbod als aparte maatregel op kunnen leggen, naast een taakstraf of boete. Vergelijk het met tbs", zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. "Erge dierenbeulen mogen nooit meer een dier aan kunnen schaffen".

Wie dat zijn? "Het geldt niet voor iemand die een paar keer te hard aan de lijn van zijn hond trekt, maar als iemand meerdere keren de fout in is gegaan. Het is uiteindelijk aan de rechter om daarover te bepalen."

VVD-Kamerlid Erik Haverkort is het daar mee eens: ''Het is goed om op een gegeven moment te zeggen dat mensen, die meermaals dieren verwaarlozen of mishandelen, niet in staat zijn om fatsoenlijk met dieren om te gaan. Voor die mensen houdt het dan op''.

Volgens Haverkort moet de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit het houdverbod handhaven. ''Die moet inspecteurs langs sturen bij veroordeelden om te zien of ze zich aan het verbod houden