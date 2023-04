Renovatie Binnenhof gaat minimaal twee jaar langer duren

De renovatie van het Binnenhof is in de zomer van 2021 begonnen en zou 5,5 jaar duren. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken dus eind 2026 worden opgeleverd.

Kosten

De kosten zijn in de afgelopen jaren al fors opgelopen van 475 miljoen euro naar bijna 750 miljoen, inclusief het realiseren van tijdelijke huisvesting. Vooralsnog passen de plannen in het budget, schrijft De Jonge in de voortgangsreportage. Maar er zijn veel onzekerheden die de kans op een nieuwe budgetoverschrijding groot maken.

Zo moet een diepe bak in de bodem van het plein voor de Ridderzaal, waar alle technische infrastructuur in moet komen, 70 procent groter worden dan eerst gedacht. Dat komt onder meer door de aangescherpte veiligheidseisen. Om de bak te kunnen realiseren zijn extra funderingsversterkingen nodig.

Stikstof

Doordat de bak groter moet worden, ontkomt het Rijksvastgoedbedrijf ook niet aan het aanvragen van een natuurvergunning. Het was de bedoeling dat zoveel mogelijk met elektrische bouwmachines zou worden gewerkt. Maar omdat er diep moet worden gegraven in de buurt van monumentale gevels, is ook de inzet van conventionele, zware graafmachines nodig. Hierdoor ontstaat de uitstoot van stikstof. Inmiddels is hiervoor een vergunning aangevraagd.