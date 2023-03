BBB-leider Van der Plas twijfelt aan stikstofbrief Eurocommissaris: 'Ik vind het allemaal heel vreemd'

BBB-leider Caroline van der Plas zegt in een reactie tegen RTL Nieuws dat ze twijfelt aan de echtheid. "Ik vind het een heel rare brief, eerlijk gezegd. Want ik weet dat Christianne (Van der Wal, red.) dinsdag in Brussel is geweest en nu krijgt zij vandaag, op 30 maart, een brief van Sinkevičius. Helemaal in het Nederlands en normaal gesproken stuurt hij brieven gewoon in het Engels. Dus ik heb gewoon het idee dat deze brief niet echt is, of niet van hem", zegt de BBB-leider.

Van der Plas vervolgt: "Ik vind het in ieder geval heel vreemd dat het op deze manier gaat, zo vlak voor het overleg vanavond. Want normaal gesproken worden dit soort brieven gewoon in het Engels verstuurd. Dat is de laatste keer ook gebeurd. Maar goed, misschien ben ik te achterdochtig. Dat zou ook kunnen."

BBB is kritisch

Vanavond komt de top van het kabinet voor de tweede keer bijeen om te praten over de verkiezingsuitslag en de grote problemen in het land, zoals de toeslagenaffaire en de stikstofcrisis. Verwacht wordt dat er morgen over gesproken wordt in de ministerraad. Voor dinsdag moet er een brief naar de Tweede Kamer over de uitkomsten. Dan is er ook een debat.

Pieter Omtzigt van de groep Omtzigt wil ook opheldering. Hij heeft daarvoor een speciaal verzoekschrift ingediend (Woo-verzoek) in Brussel. "Ik wil graag inzage vragen in alle communicatie die geleid hebben tot de brief van de commissaris."

Brief is echt

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw bevestigt dat de brief echt is. Ook bronnen in Brussel bevestigen de echtheid van de brief. Een woordvoerder van Eurocommissaris Sinkevičius laat weten dat de Eurocommissaris een antwoord heeft verzonden op vragen van minister Van der Wal.