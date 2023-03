Kritiek op belastingregel waarbij havermelk duurder wordt, maar gewone melk niet

Dat is raar, zo luidt de kritiek die sinds het besluit te horen is. Volgens de Partij voor Dieren is melk niet gezonder dan plantaardige melkdranken en rijstdranken. En is het dus raar dat havermelk onder een limonadebelasting valt en koeienmelk niet. De partij diende daarom Kamervragen in.

Oprichter van die partij, Marianne Thieme, noemde het besluit zelfs 'krankzinnig'. Toch is het kabinet vooralsnog niet van plan dit besluit terug te draaien.