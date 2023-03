Van scholen tot buurthuizen: op 2500 plekken straks gratis tampons en maandverband

Sommige scholen vinden het zo belangrijk dat er gratis maandverband en tampons beschikbaar zijn, dat ze niet op het kabinet hebben gewacht. Zo kunnen leerlingen van scholengemeenschap Porteum in Lelystad al sinds begin dit jaar terecht bij de 21 dispensers in de school waar maandverband of tampons in zitten. "Het is een groot succes. Er wordt veel gebruik van gemaakt, ook door meisjes die vanwege geldproblemen geen andere keuze hebben", zegt Rhody Matthijs namens de school.

Relatief veel armoede

"We weten uit onderzoek dat één op de tien meisjes soms geen geld heeft voor menstruatieproducten. Wij hebben geen exacte cijfers hoe het op onze school zit, maar we weten dat het probleem ook hier speelt", vervolgt Matthijs. "Natuurlijk gaan we hiermee niet de armoede oplossen, maar we kunnen onze leerlingen wel een handje helpen. We zitten in een regio waar veel armoede heerst."

Tweedeklasser Luna en haar vriendinnen zijn er blij mee. De leerlingen kennen zelf ook verhalen van meiden die niet altijd tampons of maandverband kunnen kopen. "Dan hebben ze even niet genoeg geld. Het gevolg? Dan gaan ze met wc-papier rondlopen of andere onhygiënische materialen gebruiken. Dat moet je niet willen."