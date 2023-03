BBB wil VVD-prominenten als verkenner in Zuid-Holland en Noord-Holland

De benoeming van de twee VVD'ers wordt vandaag officieel bekendgemaakt. Met het inzetten van deze twee prominente VVD'ers laat BBB-leider Caroline van der Plas zien dat ze leden van andere partijen vertrouwt om leiding te geven aan het formatie proces in deze twee provincies.

Crimefighter

Fred Teeven was ooit officier van justitie, crimefighter en werd daarna lijsttrekker voor Leefbaar Nederland. Voor de VVD was hij jarenlang Kamerlid en vervolgens staatssecretaris in twee kabinetten Rutte. Teeven trad in 2015 terug in de affaire rond de Teevendeal.

Broekers-Knol was voor de staatssecretaris van Justitie. Daarvoor was ze jarenlang senator en voorzitter van de Eerste Kamer.