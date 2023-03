Vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep stap dichterbij

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij start nog deze zomer met een volgende test bij pluimveebedrijven. Het gaat dan om een zogenoemde veldproef in echte stallen.

Wageningen Universiteit

In totaal heeft het onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit vier vaccins onderzocht. Dat gebeurde eind vorig jaar, in opdracht van het ministerie van Landbouw. De vaccins werden in een gecontroleerde omgeving in Lelystad getest, op kleine groepen jonge kippen.

Twee van de vier vaccins bleken effectief tegen de H5N1-virusvariant, die al anderhalf jaar de Nederlandse pluimveebedrijven teistert. Miljoenen dieren moesten al worden geruimd als gevolg van de uitbraken van vogelgriep.