Supereigenwijs en een vechter: dit is Caroline van der Plas volgens familie en vrienden

Erik Stegink - partijvoorzitter van BBB - noemt authenticiteit de belangrijkste kracht van BBB én voorvrouw Van der Plas. "Als iets uit je hart komt, blijft het groeien en ben je bereid alles te geven. We willen het echt anders in het land, daar geloven we in. Dat is BBB, dat is Caroline. Het is geen kunstje wat ze doet."

Moeder als voorbeeld

Politiek is haar ook met de paplepel ingegoten, zegt haar Ierse moeder Nuala Fitzpatrick (84). Moeder Van der Plas was jarenlang wethouder voor het CDA, haar vader was VVD'er. "We hadden het vroeger aan de eettafel altijd over politiek", zegt Nuala. "Flinke discussies waren dat, want we waren het nooit met elkaar eens. Caroline was vroeger links georiënteerd."

Moeder Nuala omschrijft haar dochter als ondernemend en altijd enthousiast. "Op haar derde kon ze al lezen. Ze was altijd bezig als puber, had veel vriendinnen en allerlei bijbaantjes toen ze op de havo zat. Zoveel, dat haar studie erbij inschoot."