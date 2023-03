Nederland naar de stembus: 'Er staat veel op het spel voor de coalitie'

De meeste stembureaus gaan vanaf 7.30 uur open, hier vind je je stemlokaal bij jou in de buurt. We kiezen vandaag voor de mensen die de provincies gaan besturen. Zij gaan bijvoorbeeld over het verkeer, de woningbouw en natuur in de provincie.

Daarnaast kun je je stem uitbrengen voor de 21 waterschappen. Die besluiten over het grondwater en watermanagement in hun gebied. En: met je stem heb je ook invloed op de Eerste Kamer. Daarover later meer.

Spannende strijd

De strijd om de eerste plaats lijkt volgens de laatste peilingen te gaan tussen de VVD, het linkse blok van GroenLinks en PvdA, en de BoerBurgerBeweging. Maar niets is zeker: honderdduizenden mensen twijfelen nog op welke partij ze hun stem uitbrengen. "Tussen de 10 en 20 procent hakt de knoop zelfs door in de laatste 24 uur", zegt opiniepeiler Gijs Rademaker van RTL Nieuws.

Bij de stemwijzers, zoals het Kieskompas, zagen ze gisteren nog grote drukte. De belangrijkste stemwijzers kun je hier en hier vinden.