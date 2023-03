Vergaand klimaatadvies aan kabinet: vlees, zuivel en benzineauto duurder

Om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken moet de CO2-uitstoot omlaag. Over 8 jaar moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tot 60 procent lager zijn dan in 1990, stelt het kabinet. Maar- zo concludeert de groep ambtenaren in een grote studie vandaag-, op basis van de uitgewerkte plannen gaat ons land dat doel bij lange na niet halen.

Het rapport van de studiegroep moet dienen als basis voor het beleid over klimaat en energie.

Waslijst aan maatregelen

Ambtenaren hebben daarom in kaart gebracht wat er nog moet gebeuren. Het is een advies aan het kabinet, maar duidelijk is dat iedere sector aan de slag moet én burgers dit gaan voelen in hun portemonnee.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen per sector:

Industrie en boeren