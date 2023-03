Strijd om kiezer naar stembus te krijgen: 'Niet stemmen, is je muil houden'

Stem tegen het kabinet

Het wantrouwen in het kabinet is groot en daar maken vooral veel oppositiepartijen gebruik van. Die partijen grijpen deze verkiezingen aan om kiezers op te roepen om tegen partijen in het kabinet te stemmen De PVV is al jaren dé partij voor de proteststem.

Daarom laat Geert Wilders zich vandaag ook graag zien tijdens het boerenprotest in Den Haag. Vanaf het podium scandeert de PVV-leider: 'Willen we meer of minder Rutte en Kaag?' Voor hem schreeuwen duizenden ontevreden demonstranten: tegen! "Dan gaan we dat regelen."