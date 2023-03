Na monsterzege in provincies: hoe Forum in vier jaar tijd in elkaar stortte

Provinciebestuur

Zo'n FvD'er is ook Eric de Bie. "In 2019 was er veel ontevredenheid. Forum gaf daaraan uiting door een uitgesproken rechts-liberaal conservatief geluid. Dat sprak mij aan." Hij wordt lijsttrekker van FvD voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant.

Op de avond van de verkiezingen blijkt de partij de een na grootste te zijn geworden in Brabant. De Bie neemt namens Forum plaats in het provinciebestuur, als gedeputeerde. Ook in Limburg komt FvD in het provinciebestuur.

Ondanks de grote verkiezingswinst moet de partij in de andere provincies genoegen nemen met een rol in de oppositie. Chris Aalberts: "Eigenlijk was de opbrengst toen al ontzettend klein, het heeft alleen collegedeelname opgeleverd in Brabant en in Limburg. Het stond niet in verhouding tot de winst."

Scheuring in de partij

In hetzelfde jaar van de indrukwekkende verkiezingsoverwinning gaat het al mis. Eerst wordt medeoprichter van Forum Henk Otten uit de partij gezet vanwege 'vermoedelijke fraude met overheidssubsidie', hoewel dat nooit is bewezen. Later lekken er antisemitische appjes uit van leden van de jongerenafdeling van de FvD.

Het verscheurt de partij, met Baudet aan de ene kant en veel prominenten aan de andere kant. Veel van hen vertrekken, onder wie Annabel Nanninga, Joost Eerdmans en Theo Hiddema.