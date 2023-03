Heijnen tegen partijen streekvervoer: stop met staken, ga om tafel

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) komt met een duidelijke oproep richting werkgevers en werknemers in het streekvervoer: stop met staken en in het bijzonder op 15 maart: verkiezingsdag. "De stakingen baren mij zorgen." Ferry Molenaar, die blind is, is een petitie gestart. Hij en duizenden slechtzienden zijn afhankelijk van de bus om bij de stembus te komen.

De stakingen in het streekvervoer zijn sinds februari weer begonnen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen spreekt zich vandaag uit: ze vindt dat werkgevers en medewerkers in het streekvervoer weer met elkaar om tafel moeten gaan en moeten stoppen met de acties. Zij roept de partijen daartoe op 'in het belang van de reiziger.' Verkiezingen Ze benoemt specifiek ook volgende week woensdag 15 maart; dan zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Door de aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer zijn er groepen mensen die vrezen niet te kunnen gaan, bijvoorbeeld slechtzienden. Ferry Molenaar © Privéfoto De blinde Ferry Molenaar startte vorige week een petitie om aandacht te vragen voor de stakingen. Er wonen 350.000 slechtzienden in ons land en zij zijn vaak volledig afhankelijk van het openbaar vervoer, stelt hij. Hij hoopt dat de stakingen snel voorbij zijn. "Het is sowieso belangrijk dat iedereen op 15 maart zelfstandig kan stemmen. Een heleboel mensen die blind of slechthorend zijn, kunnen dat maar op een paar plekken doen. Om daar zelfstandig te komen zijn we afhankelijk van het streekvervoer." Lees ook: Blinde Ferry vreest dat zijn stem door stakingen verloren gaat: 'Afhankelijk van de bus'