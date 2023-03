Tweede Kamer wil uiterlijk e-sigaret grondig aanpassen: 'Maak ze saai'

Er zijn zelfs e-sigaretten in omloop die lijken op airpods, vervolgt Van der Laan. "Daardoor lijkt het een glamour-accessoire, terwijl het gewoon roken is en dus schadelijk voor de gezondheid. En jongeren worden door al die tierelantijnen verleid om te gaan roken."

Slimme marketing

Volgens de partij zit er een slimme marketing achter de e-sigaretten waar miljarden aan wordt verdiend. "Dat moeten we echt niet willen. E-sigaretten moeten er daarom zo neutraal en uniform mogelijk uit komen te zien. Het liefst moeten ze lijken op een gewone sigaret. Of anders gewoon wit of zwart. Want het is gewoon roken."

Of dit het product minder aantrekkelijk maakt voor jongeren? De partij denkt van wel. "Kijk naar het aanpassen van de pakjes gewone sigaretten: die zijn ook neutraal gemaakt. Door het uiterlijk minder aantrekkelijk te maken, grijpen we minder snel naar dit schadelijke product."

Vandaag praat de Tweede Kamer in een debat over onder andere roken. D66 dient vandaag een motie in, die een meerderheid lijkt te halen. Sommige partijen, zoals de PvdA en SP, willen nog veel verder gaan in de strijd tegen de vapes.