Halvering dreigt voor CDA, kiezers lopen over naar BBB en JA21

Jo-Annes de Bat, CDA-lijsttrekker in Zeeland, is een tevreden man. Tegen de landelijke trend in doet het CDA in Zeeland het goed: de partij zou, net als vier jaar geleden, de grootste partij kunnen worden. De Bat hoopt zelfs op een zeteltje erbij. "Ik heb mijn team acht zetels beloofd, dat wil ik waar maken."

Honderden werkbezoeken legde hij de afgelopen jaren af. Bezoek voor bezoek probeert hij er de kiezer van te overtuigen bij zijn partij te blijven. "Ik kan alleen maar ons verhaal vertellen: het verhaal dat we met de Zeeuwen samen de grote vraagstukken aanpakken. Dat verhaal kan denk ik ook landelijk helpen."

Zwaar weer

En die hulp kan het CDA landelijk wel gebruiken. Buiten Zeeland dreigt het CDA in elke provincie zetels te gaan verliezen. In de Eerste Kamer zou de partij volgens peilingen kunnen halveren: van de negen huidige zetels blijven er naar verwachting tussen de vier en zes over.

"Je ziet dat de partij vooral verliest aan de BoerBurgerBeweging en JA21", analyseert RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker. En dat heeft het CDA vooral aan zichzelf te danken.

'Vertrouwen in Hoekstra laag'

"Jaren geleden wisten mensen precies waar het CDA voor stond: normen en waarden, het gezin, rentmeesterschap en de boeren; dat waren de punten van het CDA. Maar grote groepen CDA-kiezers hebben nu geen idee meer waar die partij precies voor staat."

Wat ook niet meewerkt: het vertrouwen in CDA-leider Wopke Hoekstra al jaren laag, het laagste van alle leiders. "En dat blijft het ook, het veert niet terug", zegt Rademaker. "CDA'ers vinden hem misschien nog wel een goede minister, maar geen CDA-leider."

In Amersfoort doet partijleider Hoekstra vandaag zijn uiterste best de kiezer terug te winnen. Maar hij komt onwennig over en laat provinciale lijsttrekker Mirjam Sterk vaak het voortouw nemen. Hij wijt de moeilijke tijd waar zijn partij doorheen gaat, aan de regeringsdeelname. "Als je regeringsverantwoordelijkheid neemt met zo veel moeilijke thema's, dan is het nooit makkelijk."

Campagne

Eén van die moeilijke thema's is stikstof. Het CDA kan het intern maar niet eens worden over de te varen koers. In online stemwijzers roepen verschillende provinciale fracties op tot verzet tegen de landelijke stikstofdoelen, en keren ze zich tegen verplichte uitkoop van boeren.

De twaalf CDA-lijsttrekkers kwamen deze week ook met met een opmerkelijke oproep in De Telegraaf. Boodschap in het kort: 'De echte oplossing voor het stikstofprobleem ligt in de regio. Niet in de oeverloze Haagse non-discussies.'