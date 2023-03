Journalist Jos Heymans overleden: 'Hij hoort in de eregalerij van RTL Nieuws'

Carrière

Jos werd geboren in Schiedam, als zoon van de eigenaar van een wierookfabriek op Scheveningen. Hij ging niet de wierook in, maar koos voor de journalistiek, zijn grote passie.

In 1973 begon hij bij het regionale dagblad Het Binnenhof. Drie jaar later stapte hij over naar de GPD, een samenwerkingsverband van regionale kranten. Hij werkte daar onder meer als coördinator buitenland en sportverslaggever. Zo was hij er in 1988 bij toen het Nederlands elftal in Duitsland Europees kampioen werd.

Lokatel

Behalve voor kranten, bleek hij ook ambitie voor televisie te hebben. Samen met Wilma Borgman (nu parlementair verslaggever bij de NOS) presenteerde Jos als vrijwilliger live-uitzendingen bij het Haagse tv-station Lokatel. Borgman herinnert zich dat iedereen in de Haagse gemeentepolitiek Jos kende. "We deden verkiezingsdebatten, uitslagenavonden, eindejaarsuitzendingen. Het was heel baanbrekend voor die tijd", zegt Borgman.

Jos werkte daar ook samen met cameraman John Kwant, later ook cameraman voor RTL Nieuws. "Omdat Jos al voor de GPD werkte en dus ervaring had, keken wij best tegen hem op toen hij bij ons binnenkwam. Wij waren tenslotte allemaal vrijwilligers. Maar Jos was nooit arrogant, we hebben heel veel van hem geleerd. En 's avonds gingen we in de kroeg om de hoek vaak wat drinken. Wat werd er gelachen."