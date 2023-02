Verhuurders die te veel vragen voor hun huizen riskeren straks boete

Gemeenten worden straks verplicht een loket te openen waar bewoners terecht kunnen met klachten over verhuurders. Zij kunnen dan gericht optreden als er klachten komen over de hoogte van huren. Is sprake van een vergissing bij het optellen van de punten, dan kan een gemeente de verhuurder waarschuwen. Maar als er willens en wetens een te hoge huur wordt gevraagd voor een woning die onder de bescherming valt, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen van 22.500 euro. Blijft de verhuurder daarna doorgaan met het overtreden van de wet dan kan de boete oplopen tot 90.000 euro.

Nieuwe contracten

De uitgebreide huurbescherming geldt straks alleen voor nieuwe contracten als het gaat om woningen die onder het middensegment vallen. Nu moeten nieuwe huurders binnen een half jaar naar de huurcommissie stappen als ze het niet eens zijn met de huurprijs. Dat verandert ook. Straks kan dat ook nog als de bewoners al langer dan een half jaar in een woning zitten.

Met de uitgebreide huurbescherming wordt voorkomen dat woningen in het middensegment bij een wisseling van huurders fors in prijs stijgen. Dat gebeurde de afgelopen vijf jaar op grote schaal in de vier grote steden. Nieuwe huurders betaalden volgens De Jonge steeds 160 euro meer dan hun voorgangers. In heel Nederland was dat gemiddeld 100 euro.

Het wetsvoorstel gaat nu eerst de inspraak in alvorens het naar de Raad van State en de Tweede Kamer gaat. De uitbreiding van de huurbescherming is tijdelijk, zolang er sprake is van schaarste aan midden huurwoningen. Elke vijf jaar wordt daarom de wet geëvalueerd.