VVD en CDA verdedigen verzet tegen stikstofbeleid eigen provinciale fracties

Tjeerd de Groot van coalitiepartij D66 nam in een debat over stikstof geen genoegen met die uitleg. "Het gaat echt om verzet tegen het landelijke stikstofbeleid! Tegen landelijke VVD-ministers!" Hij wil van Van Campen weten: "Gaat u ze hier overrulen?" Ook andere partijen zijn kritisch. "Wat is nu de werkelijke VVD?" vraagt PVV'er Alexander Kops zich af.

Verkiezingsretoriek

"Of, wat natuurlijk ook kan, is het allemaal verkiezingsretoriek?" Datzelfde denkt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. "Ik denk dat het wel duidelijk is dat hier ontmaskerd wordt dat het een verkiezingsstunt is." Dat is volgens de sociaaldemocraat 'onverantwoord' van de VVD.

Volgende maand gaan Nederlanders naar de stembus om de nieuwe Provinciale Staten te kiezen. Die verkiezingen gaan voor een belangrijk deel over het stikstofbeleid. Provincies zijn de belangrijkste uitvoerder van de stikstofplannen.