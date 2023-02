Na acht jaar weer een parlementaire enquête: wat levert het eigenlijk op?

Omstreden RSV-enquête

Een van de meest opmerkelijk enquêtes was die over RSV-werf in de jaren 80. Het scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme had veel staatssteun gekregen, maar ging failliet. "Het was smullen, ook omdat dit de eerste enquête was die op tv werd uitgezonden", herinnert Wester zich.

Deze enquête had ook veel impact. Verantwoordelijk minister Van Aardenne had de Kamer ernstig misleid. Wester: "De minister kwam in het nauw. Sommigen wilden hem weg hebben, anderen niet."

Deze enquête had ook veel impact omdat het de rol van de Tweede Kamer liet zien, vult Bos aan. Die kon haar tanden laten zien aan het kabinet. Tegelijkertijd liet deze enquête ook zien dat de Kamer boter op het hoofd had. Voor veel besluiten droeg zij immers medeverantwoordelijkheid.