Weer geen akkoord over jeugdzorg is ramp voor jongeren: 'Mijn leven staat stil'

Ook het ministerie van Volksgezondheid erkent dat het 'veel te lang duurt'. Het streven is nu om dit voorjaar tot een besluit te komen.

Volgens ingewijden zaten de gesprekken lang muurvast, maar is er de laatste weken weer een klein beetje ruimte. Ook de VNG - die namens de gemeenten de gesprekken voort- stelt dat 'er ruimte is'. "Het streven is om in april met afspraken te komen", aldus een woordvoerder.

Geduld raakt op

Kamerleden laten ondertussen weten moedeloos te zijn. PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis noemt het een schande: "Het is vijf over twaalf in de jeugdzorg. Ik heb ook steeds minder vertrouwen dat staatssecretaris van Ooijen deze klus gaat klaren. Het kabinet geeft niet thuis." Het Kamerlid wil een debat, maar daar de PvdA'er geen meerderheid voor.

Bij Jeugdzorg Nederland willen ze zich niet over de staatssecretaris uitspreken. "Dat is niet aan ons om daar iets over te zeggen."

D66'er Rens Raemakers noemt het 'zorgelijk' dat er nog altijd geen akkoord ligt. "We blijven hopen dat het zo snel mogelijk rond komt, in het belang van jongeren die dit hard nodig hebben."

CDA-Kamerlid René Peters sluit zich daar bij aan. "In de tussentijd hoeven gemeenten en zorgpartijen zich echt niet geremd te voelen door te gaan met noodzakelijke stappen om de zorg voor onze jeugd te verbeteren."