Kabinet wil van criminelen afgepakt geld investeren in wijken

Als het aan Yeşilgöz ligt, wordt het afgepakt vermogen vooral geïnvesteerd in wijken die lijden onder criminaliteit. "Zo wordt geïnvesteerd in het bieden van werkgelegenheid of ondernemerschap op lokaal niveau, waarmee ook de ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan."

En ze wil het geld juist in deze wijken besteden omdat dat 'dezelfde wijken zijn waarin jonge kinderen worden geronseld voor diezelfde criminele activiteiten', zegt zij tegen RTL Nieuws. "Ik wil dat wij er eerder bij zijn en dat we zorgen dat die kinderen, jonge jongens, geen boeven worden. Dus alles wat we kunnen afpakken zetten we wat mij betreft weer in. Dit is een goede eerste stap, en dan gaan we kijken hoe we het kunnen uitrollen."

Zij wil het 'maatschappelijk herbestemmen' niet beperken tot afgepakte gebouwen. "Het kan ook gaan om door de overheid in beslag genomen goederen die nu opgeslagen liggen, maar dan gebruikt kunnen worden in sociale- en/of leerprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om auto's, meubilair en gereedschap."

Niet onoverwinnelijk

Niet alleen Yeşilgöz is enthousiast. Ook het Openbaar Ministerie juicht de plannen toe, zegt hoofdofficier Hillenaar van het arrondissementsparket Rotterdam.

"Door afgepakt crimineel bezit aan de maatschappij te schenken, wordt voor iedereen zichtbaar dat misdadigers verre van onoverwinnelijk zijn. In Italië is het maatschappelijk herbestemmen van met misdaad verkregen eigendommen al langer ingeburgerd en het is daar een enorm succes. Misdaad loont niet, maar in dit geval profiteert wél een hele wijk in Schiedam”, aldus Hillenaar.