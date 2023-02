Shula Rijxman (D66) stapt op als wethouder in Amsterdam

"Ik kom tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn", schrijft ze aan de raad. "Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me dan ik van tevoren heb gedacht. Ik voel me niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusies uit getrokken."

In opspraak

Rijxman raakte in opspraak door de afhandeling van een klokkenluidersmelding bij de NPO. Ze was voor haar wethouderschap bestuursvoorzitter van de NPO. Een klokkenluider wilde begin 2020 een misstand binnen de NPO aankaarten bij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Onderwijs: Marjan Hammersma. Die had, zonder dat ergens te hebben gemeld, een vriendschappelijke relatie met Rijxman.

Rijxman had de relatie met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs niet gemeld.