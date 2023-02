D66 en DENK: verhuurders dwingen om woondiscriminatie aan te pakken

Amer Shanati, die bijna 9 jaar geleden vluchtte uit Syrië, vindt het goed dat de politiek zich hier nu druk over maakt. Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om te worden gediscrimineerd op de woningmarkt. ''Ik weet dat het vinden van een woning in Nederland moeilijk is. Ook voor mijn Nederlandse vrienden. Maar als je Amer heet is het nog veel moeilijker'', zegt hij.

Toen Amer de vluchtelingenstatus kreeg kon hij een sociale huurwoning krijgen in Budel. Maar hij is muzikant en geeft muziekles. Reden waarom Nederlandse vrienden hem adviseerden een woning te zoeken in de Randstad. Dan kon hij het werk dat hij in Syrië deed gewoon voortzetten in Nederland.

Hulp vrienden

Met hulp van Nederlandse vrienden had hij al snel een appartement in het Laakkwartier in Den Haag. Maar daar moest hij na een jaar weg. En toen kreeg Amer voor het eerst te maken met woondiscriminatie.

''Ik reageerde overal op en stuurde mails naar bemiddelaars. Maar ik kreeg nooit een telefoontje.Toen ik zag dat er online een woning werd aangeboden belde ik de makelaar. Die vroeg mijn naam en toen ik die noemde, zei hij dat de woning niet meer beschikbaar was. Dat terwijl die net online was gezet. Ik vroeg Nederlandse vrienden ook te bellen en zij konden meteen langskomen om het huis te bezichtigen''.