Organisatoren zien geen kwaad in fakkelactie: 'Vreedzaam bedoeld'

Gistermiddag werd D66-leider Sigrid Kaag door zo'n vijftig demonstranten opgewacht in het Overijsselse Diepenheim. De actiegroep 'Strijders Twente' had de actie op poten gezet.

Derk Jan Lansink stelt namens de organisatie dat de actie niet intimiderend of bedreigend is bedoeld: "We hebben flyers uitgedeeld om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. We waren met zo'n vijftig demonstranten. Eén van hen, van een ander groepje, kwam op het idee om fakkels te dragen. Dat idee werd overgenomen door een paar betogers. Maar als teken van warmte. We wilden mevrouw Kaag een warm onthaal geven." In de folder werden bewoners van Diepenheim gevraagd om Kaag een 'warm welkom' te geven.

Bedreigd met een fakkel

Kaag heeft vooralsnog geen aangifte gedaan. "De bedoeling was om te intimideren en je eigenlijk weg te jagen. Ik laat me niet intimideren of afleiden van de inhoud", zegt Kaag tegen RTL Nieuws. Ze herhaalt wel dat zij zich zorgen maakt over de toon van het publieke debat.

Kaag wordt vanwege ernstige bedreigingen al langer beveiligd. Ze werd vorig jaar bij haar woning belaagd door een man met een fakkel. Eerder deze maand werd die man, Max van den B., in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel.

Op sociale media circuleren filmpjes van het protest waarin wordt gerefereerd aan Max van den B. Toch claimt Lansink dat de actie niet was bedoeld als steunbetuiging voor hem. "Maar om ons ongenoegen te uiten op het kabinetsbeleid, over de plannen voor de boeren. Daarbij kunnen emoties natuurlijk hoog opgelopen, en je kunt nooit uitsluiten dat er misschien één iemand tussen zit die Max wel wil ondersteunen, maar dat was absoluut niet de intentie van dit protest."