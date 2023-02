Minister wil ingrijpen bij eindeloos gesteggel over bouwlocaties

De Jonge presenteerde vandaag zijn regiewet die het mogelijk moet maken te sturen op de vraag welk type woningen, voor welke woningzoekenden waar moet worden gerealiseerd. Ook regelt de wet controle achteraf. Bouwt een gemeente bijvoorbeeld te weinig woningen voor de middenhuur (tot 1100 euro in de maand) dan kan de minister of de provincie ook ingrijpen.

Stok achter de deur

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet zo snel mogelijk ingaat om grip te krijgen op de woningbouw. Mogelijk is dat al in januari volgend jaar, maar volgens De Jonge duurt een wetstraject lang en kan het ook een jaar later worden. Hij ziet de mogelijkheid tot dwang vooral als een stok achter de deur.

De sturing is volgens hem nodig omdat de markt er in de afgelopen jaren niet voor heeft gezorgd dat de juiste woningen werden gebouwd. Vooral in het betaalbare segment waren het er te weinig.

900.000 woningen

Daarom geeft de minister in zijn nieuwe wet aan, dat tweederde van de 900.000 woningen die de komende jaren moeten worden gebouwd, in de categorie betaalbaar moeten vallen. Daaronder vallen sociale huurwoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen met een koopprijs tot 355.000 euro.