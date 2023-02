Brief aan alle scholen in Nederland: 'Wees alert op meisjesbesnijdenis'

In ons land wonen naar schatting 41.000 vrouwen die zijn besneden. Zo'n 4200 meisjes lopen nog het risico om de komende jaren besneden te worden, blijkt uit cijfers van kennisinstituut Pharos en de GGD's. In Nederland mag het niet, dus doorgaans wijken meisjes onder druk van de familie uit naar het buitenland, meestal het geboorteland van de ouders.

Traditie doorbreken

De Koerdisch-Iraakse Dilsoz Amin (nu 55) werd samen met haar zusjes slachtoffer van deze vorm van verminking, thuis in haar geboorteland. Ze was zeven jaar. Amin doet haar verhaal met een doel: hopen dat ze deze cultuur kan doorbreken en meisjes voor deze vorm van mishandeling kan behoeden.

"Het is een traditie die hardnekkig is en vooral vrouwen aan elkaar overgeven. Een traditie die, hoe gek het ook klinkt, moeders of tantes met de goede bedoelingen voor hun dochters doen. Voor een betere toekomst. In sommige culturen geloven ze ook dat besnijdenis ziektes tegen kan gaan, zoals baarmoederhalskanker."

Schilmesje

De ingreep is vaak binnen een paar minuten gedaan. "Vaak met een schilmesje, tegen alle hygiëneprotocollen in." Pijnlijk en niet zonder gevaren. Bij Dilsoz drong haar tante erop aan. "Vrouwen zijn vaak de boosdoeners. Veel vrouwen praten er daarna niet over, zelfs niet met hun man."