Knoop doorgehakt: kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

Klap

Het voorgenomen besluit is een klap voor vooral het UMC Utrecht. Eerder werd nog de voorkeur uitgesproken voor het openhouden van de centra in Rotterdam en Utrecht. "We zijn enorm teleurgesteld in het voorgenomen besluit van de minister om in de toekomst complexe interventies bij volwassenen en interventies bij kinderen niet langer in het UMC Utrecht te laten plaatsvinden", aldus het ziekenhuis.

In Utrecht is men van mening dat in het voorgenomen besluit 'het belang van instellingen boven dat van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten gaat'.

Onaangenaam verrast

Ook het LUMC staat 'uiteraard niet achter' het plan en is 'onaangenaam verrast'. Het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Groningen zijn juist erg te spreken over het plan.

Eind 2021 besloot verantwoordelijk minister Hugo de Jonge Groningen en Leiden te sluiten, maar dat besluit leidde toen tot een storm aan kritiek. De locatiekeuze zou onvoldoende onderbouwd zijn, klonk de kritiek bij kenners en in de Tweede Kamer.

De Jonges opvolger, minister Ernst Kuipers, besloot enkele maanden later daarom de zorgautoriteit NZa opnieuw naar de kwestie te laten kijken. Kuipers heeft de knoop nu dus doorgehakt. Hij vindt dat de concentratie haast heeft, ook omdat enkele chirurgen binnenkort met pensioen gaan.