Kabinet: uitstoot stikstof sneller omlaag door aanpak grote vervuilers

De aanpak van piekbelasters was een van de aanbevelingen van Johan Remkes, die vorig jaar optrad als bemiddelaar tussen de overheid en de agrarische sector. Hij werd daarvoor gevraagd nadat het kabinet veel boeren boos had gemaakt door met ingrijpende stikstofplannen te komen, zonder dat daar toekomstperspectief voor de landbouw tegenover stond.

Uitstoot ammoniak

Kern van die stikstofplannen was dat de uitstoot van ammoniak door de landbouw met 41 procent omlaag moet. Dat doel blijft overeind. Het kabinet komt nu ook met harde doelen voor de vervoersector en de industrie. Zij moeten de uitstoot van stikstofoxiden met respectievelijk 25 procent en 38 procent omlaag brengen. Het stak boeren dat voor deze sectoren concrete doelstellingen tot nu toe ontbraken.

Hoewel de percentages uiteenlopen, spreekt Van der Wal toch van een evenwichtige verdeling. Doordat ammoniak direct in de bodem terechtkomt, vormt het een grotere belasting voor de natuur dan stikstofoxiden die de lucht in worden geblazen en zich over een veel groter gebied verspreiden.

Klimaat sparen

Het is overigens de vraag of nieuwe maatregelen nodig zijn om de doelstellingen voor verkeer en industrie te halen. Die sectoren moeten al vergroenen om het klimaat te sparen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Minder uitstoot van CO2 en fijnstof gaat meestal hand in hand met minder stikstof, is de verwachting.

Het kabinet gaat de komende tijd in gesprek met de 35 grootste uitstoters in de industrie. Hun vergunning wordt in ieder geval aangescherpt, waardoor ze minder stikstof mogen uitstoten.