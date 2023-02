Veel politieke overstappers bij BBB, JA21, BVNL: 3 op de 10 zaten bij andere partij

JA21-leider Joost Eerdmans schrikt niet van het grote aantal kandidaten dat lid was van een andere partij. "We zijn een nieuw politiek thuis voor afgehaakte kiezers, maar ook van vertegenwoordigers van met name VVD en CDA." Eerdmans zelf legde ook een lange zoektocht af tot hij zijn uiteindelijke politieke thuis vond. Hij was eerder lid van het CDA, de LPF, EénNL, Leefbaar Capelle en Forum voor Democratie.

Volgens Eerdmans is het aantal overlopers zo groot doordat veel mensen in de provincies teleurgesteld zijn geraakt in de traditionele partijen.

Grote teleurstelling

Dreigt er geen gevaar voor politieke ontrouw? BBB-leider Caroline van der Plas, zelf eerder actief voor het CDA, is daar niet bang voor: "Mensen die bij ons op de lijst staan hebben echt duidelijk en bewust voor BBB gekozen. We hebben heel veel gesprekken met ze gevoerd. Waarom BBB? Waarom vinden ze ons programma juist zo goed?", zegt Van der Plas.

"Garanties geven, kan geen enkele partij. Ik denk gewoon dat het bij deze tijd hoort dat mensen toch iets anders gaan zoeken."

Of Utrechtenaar Stefan Berlijn JA21 wel politiek trouw blijft? "Ja, want ik sta helemaal achter de idealen", zegt hij stellig. Ook Klopman wil er bij BBB voor gaan. Hij staat derde op de lijst en maakt dus kans de Provinciale Staten in te gaan. "Je kunt het nooit met 100 procent zekerheid zeggen, maar als het bij BBB blijft zoals de partij nu is, blijf ik ze trouw en krijgen ze al mijn inzet."