Verplicht geschiedenislessen over Nederlands-Indië: 'Geen idee waar VOC voor staat'

Taai? Nee, belangrijk

Is het niet taai? De eindexamenleerlingen van de school vinden het meevallen. "Andere vakken zijn veel saaier", klinkt het. Ze willen er juist graag meer over leren. Eindexamenleerling Tylor: "Ik ben blij dat mijn school er extra aandacht voor heeft. Ik vind het heel interessant, want het gaat over iets waar veel mensen in ons land wat mee te maken hebben gehad. Ik heb er zelf ook nog extra over gelezen."

Een klasgenoot vult aan: "We moeten voor ons examen veel leren over de Franse geschiedenis en China; maar Nederlands-Indië is geen verplichte stof. Gek toch?Want het is voor de geschiedenis van ons land, en voor heel veel mensen, juist een heel belangrijk onderdeel. Wij hebben ook een grote Molukse gemeenschap."

Niet vergeten

De leerlingen vinden de verhalen ook soms heftig. "Er zijn niet alleen specerijen uit Nederland-Indie gehaald, het is ook een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Er is ook veel geweld gepleegd, dat mogen we niet vergeten."

Het kabinet reageert later vandaag op de bevindingen van de commissie, die later vandaag haar bevindingen presenteert.