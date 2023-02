Maximaal 50.000 euro subsidie voor starters die een huis willen kopen

De minister wil dat goed wordt onderzocht of een bijdrage van het Rijk ook echt nodig is. Hij wil daarmee voorkomen dat de subsidieregeling een prijsopdrijvend effect heeft en starters er dus per saldo niets mee opschieten. Ook wil hij voorkomen dat kopers in de problemen komen als ze, in economisch minder florissante tijden, hun huis moeten verkopen.

Voor de zomer

Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie duidelijk is hoe de subsidieregeling er uit gaat zien, belooft De Jonge aan de Tweede Kamer. Hij gaat ervan uit dat behalve het Rijk ook gemeenten en ontwikkelaars een bijdrage leveren om de plannen mogelijk te maken.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwopgave en de koopsector.