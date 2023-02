Crisis in coronacommissie gesust: Van Houwelingen en Van Haga blijven lid

Vorige week lekten via NRC berichten naar buiten dat een deel van de commissie de twee leden had gevraagd op te stappen. Maar volgens voorzitter Mariëlle Paul (VVD) stapt er niemand op en gaat de hele commissie 'keihard' aan het werk met de onderzoeksopdracht.

De commissie was de hele dag bijeen in een zaal in het Kamergebouw.

'Niet neutraal'

Zo zouden Wybren Van Haga (groep Van Haga) en Van Houwelingen (Forum voor Democratie) zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Vorige week maandag verscheen Pepijn van Houwelingen in een uitzending van Ongehoord Nederland, waarin hij een verband legde tussen vaccinaties en oversterfte.

En ook Van Haga trekt in debatten steeds fel van leer tegen het coronabeleid. Iets waar commissieleden flink mee in hun maag zitten.