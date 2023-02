Sneller hulp voor tienduizenden mensen met grote schulden

Gerda had een grote schuld. Na haar scheiding ging het snel bergafwaarts met haar. Schulden stapelden zich op. "Ik had daardoor een plotselinge terugval in inkomen. En ik had zaken met de Belastingdienst niet goed in de gaten. Daarnaast had ik ook nog de zorg voor een gehandicapte dochter."

Ze klopte voor hulp aan bij haar gemeente, maar belandde in een voortraject. Ze moest vijf jaar wachten voor ze met het driejarig schuldhulptraject kon beginnen. "Dat wachten was vreselijk. Ondertussen ging het van kwaad tot erger: mijn schuld groeide en groeide."

Streng regime

De dag dat ze in een schuldhulptraject terecht kon, omschrijft ze als een van de mooiste in haar leven. "Eindelijk licht aan het einde van die tunnel. Het voelt als een tweede kans."

Drie jaar lang leefde ze in een strak financieel regime: ze had 60 euro per week leefgeld. Maar sinds vorige maand is ze dan eindelijk schuldenvrij: haar schuldhulptraject is afgelopen. "Ik kan eindelijk met een schone lei beginnen."