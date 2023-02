Mobieltjesverbod in klaslokaal wordt nu toch onderzocht

Minister Wiersma zei tijdens een onderwijsdebat dat hij in gesprekken met de scholen terughoort dat scholen met de mobieltjesdiscussie worstelen. Dat heeft hem aan het denken gezet. "Moeten wij als overheid niet de regie pakken? Want als de praktijk zegt: we worstelen ermee, we kunnen het niet regelen, dan kan regelgeving in Den Haag nodig zijn."

Besluit vóór de zomer

Daarmee is een landelijk mobieltjesverbod in de klas een stap dichterbij, maar zover is het nog niet. Minister Wiersma gaat de komende tijd eerst in gesprek met betrokkenen (leraren, leerlingen en onderwijsbonden) en neemt dan een besluit. Dat moet voor de zomer klaar zijn.

Bekijk hier de reactie van Wiersma: