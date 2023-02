Opeens geblokkeerd door je bank: 'We konden niets meer betalen'

Banken houden onze transacties in de gaten. En soms treft dat onschuldige burgers, zoals Anne-Marie Kemmer. Een paar dagen geleden werden haar betaalrekening én die van haar man vanuit het niets geblokkeerd en stond het echtpaar opeens 1,2 miljoen euro in de min. "De bank had een enorme reservering gemaakt op onze rekeningen zodat we er niets meer mee konden. Een megabedrag als blokkade. We konden geen cent meer overmaken. Enorm schrikken. Je hebt geen idee wat je overkomt."

Enorm schrikken

Het gebeurde totaal onverwachts: het echtpaar had geld overgeboekt – in totaal 1500 euro – naar een nieuwe rekening bij een nieuwe bank. En dat vond de oude bank, waar ze al jaren bij zitten, verdacht. "Dit is mogelijk een frauduleuze betaling", kregen ze te horen toen ze diezelfde avond nog een chat met hun bank begonnen. "Je schrikt je helemaal te pletter."

Haar man Dirk wordt er nog boos van. "Idioot toch? We konden geen pizza meer bestellen, niets meer betalen." Na gesprekken met bankmedewerkers van diverse afdelingen werden hun betaalrekeningen uiteindelijk weer vrijgegeven. Ze waren per ongeluk het slachtoffer geworden. "Je wordt toch even behandeld als crimineel. Geen sorry. Niets."

Hoe vaak dit voorkomt, is niet bekend. De Consumentenbond kent de verhalen, maar ziet het zeker niet heel vaak gebeuren.