Derde sanctie hangt in de lucht voor omroep Ongehoord Nederland

Hoe werkt het?

In de Mediawet staat dat het media-aanbod van de publieke omroep aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen moet voldoen. Deze derde sanctie betreft een voorgenomen besluit van de NPO. ON! krijgt de mogelijkheid om binnen twee weken een zienswijze te geven: in het kader van hoor- en wederhoor. Vervolgens zal de NPO besluit of de sanctie wordt opgelegd. Daarna zal de Raad van Bestuur van de NPO zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige vergunning van ON! in te trekken.