Privacywaakhond is tegen vastleggen transacties boven 100 euro

De nieuwe wet houdt in dat álle banktransacties van Nederlanders boven de 100 euro in een database terechtkomen. Banken kunnen dan transacties naast elkaar leggen van klanten die bij meerdere banken een rekening hebben. Het kabinet vindt dat meer nodig is om witwassen – geld van de onderwereld naar de bovenwereld brengen – en het financieren van terrorisme tegen te gaan en wil daarom deze nieuwe wet invoeren.

Felle kritiek

Maar er is veel kritiek op het wetsvoorstel van minister Kaag. Door het 'bancaire sleepnet' zou de privacy van burgers in het geding komen. Ook in de Tweede Kamer leven grote twijfels en daarom werden allerlei partijen uitgenodigd om over de wet te praten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Die komt nu dus met harde kritiek: elke betaling boven de 100 euro vastleggen is een verregaande aantasting van onze privacy. "Deze wet leidt tot een onrechtmatige inbreuk op de grondrecht van mensen", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Het is heel uitzonderlijk dat we met deze harde kritiek komen."

Afgelopen week verdedigde minister Kaag de wet nog: